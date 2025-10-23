Диверсія "Атеш" на залізниці в Чувашії: як це вплинуло на логістику окупантів
Агенти руху "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш" у Telegram.
Партизани руху "Атеш" провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.
Один із членів підпілля вивів із ладу ключові об'єкти інфраструктури. Відтак, було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку.
Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включаючи техніку, боєприпаси та ПММ, відзначається у повідомленні.
"Виведення його з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасне постачання на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання", - поінформували члени руху.
Диверсії руху "Атеш"
Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії та порушуючи логістику окупантів.
Так, 19 жовтня учасники підпілля паралізували систему управління окупантів у прикордонній зоні Брянська всього в 100 км від кордону з Україною. Тоді була виведена із ладу вишка, що забезпечує координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.
На тиждень раніше, 12 жовтня, вони провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області, завдяки чому було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.
Агенти "Атеш" зазначають, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань.
У вересні агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет для потреб армії РФ.