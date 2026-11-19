КНУ имени Шевченко переходит на дистанционку: названы даты и причины
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко часть зимнего семестра будет проведена дистанционно. Онлайн-формат будет введен для всех образовательных программ почти на пять недель.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Центра коммуникаций Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.
Согласно документу, с 25 января по 27 февраля 2027 года включительно учебные занятия будут проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Почему университет меняет формат обучения
Решение приняли с учетом ситуации в Украине и возможных перебоев с электро- и теплоснабжением зимой.
Университет пояснил, что такой формат позволит студентам и преподавателям продолжать учебный процесс даже при сложных зимних условиях и снизит его зависимость от возможных перебоев в работе городской инфраструктуры.
Соответствующие изменения в график учебного процесса на 2026-2027 учебный год утвердили приказом ректора Валерия Копийки от 17 ноября.
Ранее РБК-Украина сообщало, что зимняя экзаменационная сессия в КНУ имени Тараса Шевченко будет проходить дистанционно с 23 ноября по 15 декабря 2026 года. Онлайн будут сдавать зачеты, экзамены и будут защищать курсовые работы. В университете также определили порядок действий на случай отключений света или проблем с интернетом: технические сбои не станут основанием для неудовлетворительной оценки.
Кроме того, Министерство образования и науки рекомендовало университетам подготовиться к возможным зимним отключениям электроэнергии, тепла и воды. В частности, учреждения должны обеспечить готовность к дистанционному обучению, подготовить очередные общежития и пункты поддержки, где студенты и работники смогут согреться и зарядить устройства.