В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко часть зимнего семестра будет проведена дистанционно. Онлайн-формат будет введен для всех образовательных программ почти на пять недель.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию Центра коммуникаций Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Согласно документу, с 25 января по 27 февраля 2027 года включительно учебные занятия будут проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Почему университет меняет формат обучения

Решение приняли с учетом ситуации в Украине и возможных перебоев с электро- и теплоснабжением зимой.

Университет пояснил, что такой формат позволит студентам и преподавателям продолжать учебный процесс даже при сложных зимних условиях и снизит его зависимость от возможных перебоев в работе городской инфраструктуры.

Соответствующие изменения в график учебного процесса на 2026-2027 учебный год утвердили приказом ректора Валерия Копийки от 17 ноября.