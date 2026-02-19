Дистанционка и "образовательная миграция": как в Киеве спасают школьников от холодных классов
Из-за повреждения ТЭЦ-4 в Киеве 14% зданий образовательных учреждений находятся без тепла, в том числе 62 школы. Столичная власть меняет формат обучения, чтобы обеспечить безопасные условия для детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Дети не должны мерзнуть в классах", - сказал глава образовательного департамента Валентин Мондриевский.
Он подчеркнул, что очное обучение нельзя проводить в помещениях, где температура не соответствует санитарным нормам.
"Образовательная миграция" в школах
В шести районах Киева уже начала работать "образовательная миграция", когда классы или целые параллели переводят в ближайшие заведения, где есть тепло:
- в Дарницком районе перевели начальные классы шести школ;
- в Днепровском - двух школ;
- в Печерском - четырех школ;
- в Голосеевском - четырех школ;
- в Шевченковском - семи школ.
Кроме того, в теплые помещения перевели воспитанников десяти учреждений дошкольного образования.
Дистанционное обучение в школах
Сейчас 39 школ Киева работают полностью дистанционно - 14,8% учеников столицы учатся онлайн. В КГГА отметили, что при отсутствии теплоснабжения такая форма обучения является законной.
Кроме того, райуправления образования дополнительно проверят температурный режим в школах Дарницкого, Днепровского и Печерского районов. Если температура будет ниже допустимой нормы, решение о формате обучения немедленно пересмотрят.
Проблемы с отоплением в Киеве
Напомним, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки россиян на Киев без теплоснабжения остались всего 3700 домов.
Отметим, проблемы с отоплением в столице из-за вражеских атак были и до этого. Так, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты Киева, в частности Дарницкую ТЭЦ. Сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.