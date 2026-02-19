ua en ru
Дистанционка и "образовательная миграция": как в Киеве спасают школьников от холодных классов

Киев, Четверг 19 февраля 2026 19:53
Дистанционка и "образовательная миграция": как в Киеве спасают школьников от холодных классов Фото: температура в образовательных учреждениях должна соответствовать санитарным нормам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Из-за повреждения ТЭЦ-4 в Киеве 14% зданий образовательных учреждений находятся без тепла, в том числе 62 школы. Столичная власть меняет формат обучения, чтобы обеспечить безопасные условия для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Читайте также: Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

"Дети не должны мерзнуть в классах", - сказал глава образовательного департамента Валентин Мондриевский.

Он подчеркнул, что очное обучение нельзя проводить в помещениях, где температура не соответствует санитарным нормам.

"Образовательная миграция" в школах

В шести районах Киева уже начала работать "образовательная миграция", когда классы или целые параллели переводят в ближайшие заведения, где есть тепло:

  • в Дарницком районе перевели начальные классы шести школ;
  • в Днепровском - двух школ;
  • в Печерском - четырех школ;
  • в Голосеевском - четырех школ;
  • в Шевченковском - семи школ.

Кроме того, в теплые помещения перевели воспитанников десяти учреждений дошкольного образования.

Дистанционное обучение в школах

Сейчас 39 школ Киева работают полностью дистанционно - 14,8% учеников столицы учатся онлайн. В КГГА отметили, что при отсутствии теплоснабжения такая форма обучения является законной.

Кроме того, райуправления образования дополнительно проверят температурный режим в школах Дарницкого, Днепровского и Печерского районов. Если температура будет ниже допустимой нормы, решение о формате обучения немедленно пересмотрят.

Проблемы с отоплением в Киеве

Напомним, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки россиян на Киев без теплоснабжения остались всего 3700 домов.

Отметим, проблемы с отоплением в столице из-за вражеских атак были и до этого. Так, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты Киева, в частности Дарницкую ТЭЦ. Сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

