Дистанційка та "освітня міграція": як у Києві рятують школярів від холодних класів

Через пошкодження ТЕЦ-4 у Києві 14% будівель освітніх установ перебувають без тепла, зокрема 62 школи. Столична влада змінює формат навчання, щоб забезпечити безпечні умови для дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Діти не повинні мерзнути в класах", - сказав голова освітнього департаменту Валентин Мондриївський.

Він підкреслив, що очне навчання не можна проводити у приміщеннях, де температура не відповідає санітарним нормам.

"Освітня міграція" у школах

У шести районах Києва вже почала працювати "освітня міграція", коли класи або цілі паралелі переводять до найближчих закладів, де є тепло:

у Дарницькому районі перевели початкові класи шести шкіл;

у Дніпровському - двох шкіл;

у Печерському - чотирьох шкіл;

у Голосіївському - чотирьох шкіл;

у Шевченківському - семи шкіл.

Крім того, до теплих приміщень перевели вихованців десяти закладів дошкільної освіти.

Дистанційне навчання у школах

Наразі 39 шкіл Києва працюють повністю дистанційно - 14,8% учнів столиці навчаються онлайн. В КМДА наголосили, що за відсутності теплопостачання така форма навчання є законною.

Крім того, райуправління освіти додатково перевірять температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів. Якщо температура буде нижчою за допустиму норму, рішення щодо формату навчання негайно переглянуть.