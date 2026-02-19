ua en ru
Дистанційка та "освітня міграція": як у Києві рятують школярів від холодних класів

Київ, Четвер 19 лютого 2026 19:53
UA EN RU
Дистанційка та "освітня міграція": як у Києві рятують школярів від холодних класів Фото: температура в освітніх установах має відповідати санітарним нормам (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Через пошкодження ТЕЦ-4 у Києві 14% будівель освітніх установ перебувають без тепла, зокрема 62 школи. Столична влада змінює формат навчання, щоб забезпечити безпечні умови для дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Читайте також: Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети

"Діти не повинні мерзнути в класах", - сказав голова освітнього департаменту Валентин Мондриївський.

Він підкреслив, що очне навчання не можна проводити у приміщеннях, де температура не відповідає санітарним нормам.

"Освітня міграція" у школах

У шести районах Києва вже почала працювати "освітня міграція", коли класи або цілі паралелі переводять до найближчих закладів, де є тепло:

  • у Дарницькому районі перевели початкові класи шести шкіл;
  • у Дніпровському - двох шкіл;
  • у Печерському - чотирьох шкіл;
  • у Голосіївському - чотирьох шкіл;
  • у Шевченківському - семи шкіл.

Крім того, до теплих приміщень перевели вихованців десяти закладів дошкільної освіти.

Дистанційне навчання у школах

Наразі 39 шкіл Києва працюють повністю дистанційно - 14,8% учнів столиці навчаються онлайн. В КМДА наголосили, що за відсутності теплопостачання така форма навчання є законною.

Крім того, райуправління освіти додатково перевірять температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів. Якщо температура буде нижчою за допустиму норму, рішення щодо формату навчання негайно переглянуть.

Проблеми з опаленням у Києві

Нагадаємо, 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки росіян на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків.

Зазначимо, проблеми з опалення у столиці через ворожі атаки були й до цього. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти Києва, зокрема Дарницьку ТЕЦ. Повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

