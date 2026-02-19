Дистанційка та "освітня міграція": як у Києві рятують школярів від холодних класів
Через пошкодження ТЕЦ-4 у Києві 14% будівель освітніх установ перебувають без тепла, зокрема 62 школи. Столична влада змінює формат навчання, щоб забезпечити безпечні умови для дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Читайте також: Смартфони на уроках: Лісовий пояснив, чи можуть школи забороняти гаджети
"Діти не повинні мерзнути в класах", - сказав голова освітнього департаменту Валентин Мондриївський.
Він підкреслив, що очне навчання не можна проводити у приміщеннях, де температура не відповідає санітарним нормам.
"Освітня міграція" у школах
У шести районах Києва вже почала працювати "освітня міграція", коли класи або цілі паралелі переводять до найближчих закладів, де є тепло:
- у Дарницькому районі перевели початкові класи шести шкіл;
- у Дніпровському - двох шкіл;
- у Печерському - чотирьох шкіл;
- у Голосіївському - чотирьох шкіл;
- у Шевченківському - семи шкіл.
Крім того, до теплих приміщень перевели вихованців десяти закладів дошкільної освіти.
Дистанційне навчання у школах
Наразі 39 шкіл Києва працюють повністю дистанційно - 14,8% учнів столиці навчаються онлайн. В КМДА наголосили, що за відсутності теплопостачання така форма навчання є законною.
Крім того, райуправління освіти додатково перевірять температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів. Якщо температура буде нижчою за допустиму норму, рішення щодо формату навчання негайно переглянуть.
Проблеми з опаленням у Києві
Нагадаємо, 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки росіян на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків.
Зазначимо, проблеми з опалення у столиці через ворожі атаки були й до цього. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти Києва, зокрема Дарницьку ТЕЦ. Повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.