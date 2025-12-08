ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

Брюссель, Понедельник 08 декабря 2025 21:44
UA EN RU
Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Украины четыре вопроса в мирных переговорах с США являются самыми чувствительными. Один из них - это территории.

Как передает РБК-Украина, об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что самыми чувствительными для Украины остаются следующие вопросы:

  • Донбасс;
  • деньги;
  • гарантии безопасности;
  • Запорожская АЭС.

Зеленский отметил, что Запорожская АЭС, хоть она и оккупирована, без Украины работать нормально не сможет. И все это понимают.

Также обсуждается и вопрос обмена территориями, но это вряд ли правильный подход.

"Есть территории, которые россияне не могут удерживать. Есть небольшие кусочки на Харьковском направлении, Сумском и т.п. Если мы останавливаемся на контактной линии - что будет с этими участками? Об этом мы говорим. Вопрос территорий в целом сложен", - добавил он.

При этом Россия хочет захватить часть Донецкой области и делает все для этого. По словам президента, для этого враг будет использовать разные инструменты - информационные, дипломатические и военные. Но Украине нужно защищать свое.

Переговоры с США

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины нет единого мнения с США по вопросу Донбасса.

При этом глава украинского государства подчеркивал, что украинские власти не имеют права передавать России Донецкую и Луганскую области. Это запрещено Конституцией, а также международным правом.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас борется за то, чтобы не передавать России эти территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Соединенные Штаты Америки Донбасс Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте