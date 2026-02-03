В Украине стартовало "Зимнее поступление": 88 университетов открыли нулевые курсы
Высшие учебные заведения в Украине уже начали обучение слушателей нулевого курса в рамках проекта "Зимнее поступление".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.
Сколько университетов присоединились
По словам Трофименко, документы о внедрении программы подали 88 высших учебных заведений, из которых 78 находятся в сфере управления Министерства образования и науки Украины. К инициативе также присоединились частные и коммунальные университеты.
Окончательный перечень ЗВО, участвующих в "Зимнем поступлении", будет обнародован на сайте МОН после завершения оформления всех учредительных документов.
В части университетов уже стартовало обучение в дистанционном формате. Это решение принимали в соответствии с рекомендациями МОН по организации образовательного процесса в текущих условиях безопасности.
Для чего ввели "Зимнее поступление"
Как отметил заместитель министра, инициатива, основанная по предложению Владимир Зеленский, имеет целью помочь будущим абитуриентам:
- наверстать базовые предметы для сдачи НМТ;
- определиться со специальностью и профильным предметом тестирования;
- адаптироваться к формату университетского обучения.
В программы также закладывают профориентационные элементы, чтобы участники могли понять реальные требования выбранной специальности и оценить собственные ожидания.
Поддержка для украинцев за рубежом и с ВОТ
Для поступающих, которые находятся за рубежом или проживают на временно оккупированных территориях, университеты предусмотрели украиноведческий компонент и психологическую поддержку с учетом разного образовательного опыта и условий адаптации.
Условия участия, порядок подачи заявки и контакты для консультаций размещены на официальных сайтах высших учебных заведений в разделах "Зимнее поступление".
