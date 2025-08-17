ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвку

Воскресенье 17 августа 2025 16:37
UA EN RU
Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвку Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: Иванна Пашкевич

Португальский футболист Криштиану Роналду недавно сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес предложение руки и сердца - и сопроводил его настоящим дождем из подарков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Что Роналду подарил любимой

Как сообщает издание, он подарил модели роскошное кольцо с бриллиантом стоимостью 4,3 миллиона евро, а также еще более 310 тысяч евро потратил на другие сюрпризы.

Среди подарков - электрический Porsche Taycan за 91 тысячу евро, двое дорогих часов: Audemars Piguet (61 600 евро) и Patek Philippe (48 800 евро), а также сумки Louis Vuitton и Dior, дизайнерские платья и топы общей стоимостью около 30 тысяч евро.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуPatek Philippe (фото: watchesworld.com)

По словам источника, Роналду тщательно готовил момент предложения руки и сердца.

Он знает, что Джорджина увлекается люксовыми брендами и электрокарами, поэтому решил совместить все в одном подарочном миксе: и авто, и моду, и ювелирные шедевры.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуPorsche Taycan (фото: porschecentrumlodz.com)

Особое внимание он уделил часам - оба коллекционируют модели элитных марок, и спортсмен пополнил коллекцию невесты сразу двумя новинками.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуAudemars Piguet (фото: watchesworld.com)

Также сообщается, что пара уже начала подготовку к свадьбе, которая, вероятнее всего, состоится после чемпионата мира в 2026 году.

Свадьба планируется громкая, а сам Роналду хочет сделать Джорджину "самой счастливой женщиной в мире".

"Они оба с нетерпением этого ждут - это будет момент, который случается только раз в жизни. Криштиану всегда хотел жениться, и он в восторге. Он хочет сделать Джорджину самой счастливой женщиной на свете и самой счастливой матерью для их детей", - сказал источник, близкий к паре.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуКриштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/cristiano)

Напомним, роман Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начался еще в 2016 году.

Пара познакомилась в одном из магазинов Gucci в Мадриде, где Джорджина работала консультантом.

Их первая встреча переросла в глубокую симпатию, которая вскоре стала серьезными отношениями.

Уже через несколько месяцев после знакомства звездная пара начала появляться вместе на светских мероприятиях. С тех пор они стали крепкой семьей.

Сейчас Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей: общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также близнецов Еву и Матео, которые родились с помощью суррогатного материнства.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуКриштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми (фото: instagram.com/cristiano)

Кроме того, вместе с ними растет старший сын футболиста - Криштиану-младший.

Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвкуКриштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми (фото: instagram.com/cristiano)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду Отношения Футболисты Спортсмены Звёзды
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия