Dior, Porsche и часы на 100 тысяч долларов: что Роналду подарил Джорджине на помолвку

Португальский футболист Криштиану Роналду недавно сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес предложение руки и сердца - и сопроводил его настоящим дождем из подарков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Что Роналду подарил любимой

Как сообщает издание, он подарил модели роскошное кольцо с бриллиантом стоимостью 4,3 миллиона евро, а также еще более 310 тысяч евро потратил на другие сюрпризы.

Среди подарков - электрический Porsche Taycan за 91 тысячу евро, двое дорогих часов: Audemars Piguet (61 600 евро) и Patek Philippe (48 800 евро), а также сумки Louis Vuitton и Dior, дизайнерские платья и топы общей стоимостью около 30 тысяч евро.

Patek Philippe (фото: watchesworld.com)

По словам источника, Роналду тщательно готовил момент предложения руки и сердца.

Он знает, что Джорджина увлекается люксовыми брендами и электрокарами, поэтому решил совместить все в одном подарочном миксе: и авто, и моду, и ювелирные шедевры.

Porsche Taycan (фото: porschecentrumlodz.com)

Особое внимание он уделил часам - оба коллекционируют модели элитных марок, и спортсмен пополнил коллекцию невесты сразу двумя новинками.

Audemars Piguet (фото: watchesworld.com)

Также сообщается, что пара уже начала подготовку к свадьбе, которая, вероятнее всего, состоится после чемпионата мира в 2026 году.

Свадьба планируется громкая, а сам Роналду хочет сделать Джорджину "самой счастливой женщиной в мире".

"Они оба с нетерпением этого ждут - это будет момент, который случается только раз в жизни. Криштиану всегда хотел жениться, и он в восторге. Он хочет сделать Джорджину самой счастливой женщиной на свете и самой счастливой матерью для их детей", - сказал источник, близкий к паре.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/cristiano)

Напомним, роман Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начался еще в 2016 году.

Пара познакомилась в одном из магазинов Gucci в Мадриде, где Джорджина работала консультантом.

Их первая встреча переросла в глубокую симпатию, которая вскоре стала серьезными отношениями.

Уже через несколько месяцев после знакомства звездная пара начала появляться вместе на светских мероприятиях. С тех пор они стали крепкой семьей.

Сейчас Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей: общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также близнецов Еву и Матео, которые родились с помощью суррогатного материнства.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми (фото: instagram.com/cristiano)

Кроме того, вместе с ними растет старший сын футболиста - Криштиану-младший.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми (фото: instagram.com/cristiano)