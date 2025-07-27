Жена игрока "Динамо" призналась, что самое трудное в браке с футболистом

Самое трудное - это его отсутствие

Несмотря на год официального брака, Михайленко уверяет, что ее представление о супружеской жизни не изменилось.

"Я сразу понимала, что ничего не изменится и наша любовь становится крепче с годами и поступками, а не официальным статусом. Я все так же жду его со сборов и выездных матчей, и наслаждаюсь временем проведенным вместе", - поделилась она.

Дарья и Николай Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Однако, если говорить о самом сложном в режиме мужа, Дарья выделяет именно его постоянное отсутствие.

"Самое тяжелое - это его отсутствие. Это не день и даже не десять дней. Это может быть 6-8 недель. А когда он играл по арендам, мы жили на расстоянии и виделись только после игры, на которую я приезжала, чтобы болеть за него", - рассказывает Дарья.

Об отсутствии ревности

Дарья имеет четкую позицию относительно критики фанатов, которая часто обрушивается на игроков после поражений. Она отмечает, что на их семью это не влияет, ведь она всегда поддерживает мужа, потому что "знает, как все это трудно".

При этом, несмотря на публичность мужа и его насыщенный график, ревности в их паре нет.

Дарья и Николай Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

"Он даже Instagram не хочет вести. Ему не интересно, что он публичный человек. Он просто хочет играть в футбол и наслаждаться им. Я же, наоборот, постоянно занимаюсь его страничкой, чтобы больше людей о нем знали", - объясняет Дарья.

Как сохранять романтику на расстоянии

Даже при частых разлуках, супруги Михайленко находят способы поддерживать романтику в отношениях.

"Всегда с ним на связи. Мы начинаем день с смс и заканчиваем ими. Он дарит мне цветы, я заказываю для него на подарок фигурки Naruto. Любим вспоминать какие-то романтические моменты из жизни", - рассказывает женщина.