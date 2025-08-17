Dior, Porsche і годинники на 100 тисяч доларів: що Роналду подарував Джорджині на заручини

Португальський футболіст Кріштіану Роналду нещодавно зробив своїй коханій Джорджині Родрігес пропозицію руки й серця - і супроводив її справжнім дощем із подарунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Що Роналду подарував коханій

Як повідомляє видання, він подарував моделі розкішну каблучку з діамантом вартістю 4,3 мільйона євро, а також ще понад 310 тисяч євро витратив на інші сюрпризи.

Серед подарунків - електричний Porsche Taycan за 91 тисячу євро, два дорогі годинники: Audemars Piguet (61 600 євро) та Patek Philippe (48 800 євро), а також сумки Louis Vuitton і Dior, дизайнерські сукні й топи загальною вартістю близько 30 тисяч євро.

Patek Philippe (фото: watchesworld.com)

За словами джерела, Роналду ретельно готував момент освідчення.

Він знає, що Джорджина захоплюється люксовими брендами та електрокарами, тож вирішив поєднати все в одному подарунковому міксі: і авто, і моду, і ювелірні шедеври.

Porsche Taycan (фото: porschecentrumlodz.com)

Особливу увагу він приділив годинникам - обидвоє колекціонують моделі елітних марок, і спортсмен поповнив колекцію нареченої одразу двома новинками.

Audemars Piguet (фото: watchesworld.com)

Також повідомляється, що пара вже розпочала підготовку до весілля, яке, найімовірніше, відбудеться після чемпіонату світу у 2026 році.

Весілля планується гучне, а сам Роналду хоче зробити Джорджину "найщасливішою жінкою у світі".

"Вони обидва з нетерпінням цього чекають - це буде момент, який трапляється лише раз у житті. Кріштіану завжди хотів одружитися, і він у захваті. Він хоче зробити Джорджину найщасливішою жінкою на світі і найщасливішою матір'ю для їхніх дітей", - сказало джерело, близьке до пари.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/cristiano)

Нагадаємо, роман Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес розпочався ще у 2016 році.

Пара познайомилася в одному з магазинів Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала консультанткою.

Їхня перша зустріч переросла у глибоку симпатію, яка невдовзі стала серйозними стосунками.

Вже через кілька місяців після знайомства зіркова пара почала з’являтися разом на світських заходах. З того часу вони стали міцною сім’єю.

Зараз Кріштіану та Джорджина виховують п’ятьох дітей: спільних доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, а також близнюків Еву та Матео, які народилися за допомогою сурогатного материнства.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/cristiano)

Крім того, разом із ними зростає старший син футболіста - Кріштіану-молодший.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/cristiano)