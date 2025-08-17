Dior, Porsche і годинники на 100 тисяч доларів: що Роналду подарував Джорджині на заручини
Португальський футболіст Кріштіану Роналду нещодавно зробив своїй коханій Джорджині Родрігес пропозицію руки й серця - і супроводив її справжнім дощем із подарунків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Що Роналду подарував коханій
Як повідомляє видання, він подарував моделі розкішну каблучку з діамантом вартістю 4,3 мільйона євро, а також ще понад 310 тисяч євро витратив на інші сюрпризи.
Серед подарунків - електричний Porsche Taycan за 91 тисячу євро, два дорогі годинники: Audemars Piguet (61 600 євро) та Patek Philippe (48 800 євро), а також сумки Louis Vuitton і Dior, дизайнерські сукні й топи загальною вартістю близько 30 тисяч євро.
Patek Philippe (фото: watchesworld.com)
За словами джерела, Роналду ретельно готував момент освідчення.
Він знає, що Джорджина захоплюється люксовими брендами та електрокарами, тож вирішив поєднати все в одному подарунковому міксі: і авто, і моду, і ювелірні шедеври.
Porsche Taycan (фото: porschecentrumlodz.com)
Особливу увагу він приділив годинникам - обидвоє колекціонують моделі елітних марок, і спортсмен поповнив колекцію нареченої одразу двома новинками.
Audemars Piguet (фото: watchesworld.com)
Також повідомляється, що пара вже розпочала підготовку до весілля, яке, найімовірніше, відбудеться після чемпіонату світу у 2026 році.
Весілля планується гучне, а сам Роналду хоче зробити Джорджину "найщасливішою жінкою у світі".
"Вони обидва з нетерпінням цього чекають - це буде момент, який трапляється лише раз у житті. Кріштіану завжди хотів одружитися, і він у захваті. Він хоче зробити Джорджину найщасливішою жінкою на світі і найщасливішою матір'ю для їхніх дітей", - сказало джерело, близьке до пари.
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/cristiano)
Нагадаємо, роман Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес розпочався ще у 2016 році.
Пара познайомилася в одному з магазинів Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала консультанткою.
Їхня перша зустріч переросла у глибоку симпатію, яка невдовзі стала серйозними стосунками.
Вже через кілька місяців після знайомства зіркова пара почала з’являтися разом на світських заходах. З того часу вони стали міцною сім’єю.
Зараз Кріштіану та Джорджина виховують п’ятьох дітей: спільних доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, а також близнюків Еву та Матео, які народилися за допомогою сурогатного материнства.
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/cristiano)
Крім того, разом із ними зростає старший син футболіста - Кріштіану-молодший.
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/cristiano)
