Бущан вернулся в УПЛ и стал игроком конкурента "Динамо"

Житомир, Суббота 06 сентября 2025 08:52
Бущан вернулся в УПЛ и стал игроком конкурента "Динамо" Фото: "Полесье" стало вторым клубом Бущана на уровне УПЛ (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан снова будет играть в УПЛ. Его уже внесли в заявку на чемпионат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт отечественной Премьер-лиги.

Условия сотрудничества с "Полесьем"

31-летний вратарь пополнил состав житомирского "Полесья". Он заявлен за "волков" в УПЛ под 12-м номером. Известно, что футболист будет выступать за команду на правах сезонной аренды.

Бущан перебрался в "Полесье" из аравийского "Аль-Шабаба", за который он выступал с начала 2025 года. Права на игрока и дальше будут принадлежать клубу из Саудовской Аравии, который имеет с украинцем действующий контракт до 30 июня 2027 года.

В январе текущего года "Аль-Шабаб" купил Бущана у "Динамо" за почти 3 млн евро. За время пребывания в клубе опытный голкипер провел за коллектив из Эр-Рияда 13 матчей, в которых пропустил 28 голов и не завершил ни одного поединка без пропущенных мячей.

Бущан вернулся в УПЛ и стал игроком конкурента &quot;Динамо&quot;

Вратарская проблема "волков"

"Полесье" неудачно стартовало в чемпионате Украины-2025/26. В четырех матчах команда один раз победила и трижды уступила, пропустив при этом 7 голов. Сейчас житомирцы идут в турнире 10-ми.

Также "волки" вылетели из Лиги конференций УЕФА, пропустив в финале квалификации 6 голов в двух матчах от итальянской "Фиорентины". На старте сезона неоднократно отмечалась неуверенная игра обоих основных вратарей команды - Евгения Волынца и Олега Кудрика. Приход Бущана должен закрыть эту проблему в команде Руслана Ротаня.

Дебют Бущана за "Полесье" может состояться 14 сентября в 5-м туре УПЛ, когда житомирцы будут играть на выезде с криворожским "Кривбассом".

Кто такой Георгий Бущан

Уроженец Одессы начал заниматься футболом в местной ДЮСШ-11, впоследствии перебрался в академию "Динамо".

До 2016 года выступал за дубль киевлян, в сезоне-2017/18 дебютировал в основном составе "бело-синих". Всего провел за "Динамо" 177 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 164 гола и 72 поединка играл на ноль.

В составе киевского клуба стал чемпионом Украины в 2021 году. Дважды был обладателем Кубка страны и трижды Суперкубка.

За сборную Украины провел 18 матчей, в которых пропустил 30 голов и сыграл три матча на ноль. Был основным голкипером "сине-желтых" на Евро-2020, где сыграл все пять поединков команды на турнире.

Ранее мы рассказали, как Украина проиграла Франции в матче с неудержимым Мбаппе и неудачей Забарного.

Также читайте, как новичок "Динамо" попал в скандал из-за репостов о Путине.

