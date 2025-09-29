ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Динамо" в заметки. Ближайший еврокубковый соперник переписал уникальный рекорд в Англии

Лондон, Понедельник 29 сентября 2025 11:50
UA EN RU
"Динамо" в заметки. Ближайший еврокубковый соперник переписал уникальный рекорд в Англии Фото: Английский "Кристал Пэлас" на ходу перед матчем с "Динамо" (x.com/cpfc)
Автор: Андрей Костенко

Первый соперник киевского "Динамо" в основном раунде Лиги конференций - английский "Кристал Пэлас" установил новое историческое достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squawka.

Новый рекорд "орлов"

В последнем туре чемпионата английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" минимально обыграл действующего чемпиона - "Ливерпуль" (2:1). Благодаря этой победе команда повторила клубный рекорд по самой длинной беспроигрышной серии - 18 матчей.

Кроме этого, "орлы" впервые в истории чемпионата Англии не проиграли в первых шести турах, а также прервали победную серию "Ливерпуля" из семи матчей в начале сезона-2025/26. А еще - подопечные Оливера Гласнера остались единственной командой АПЛ, которая не уступала в текущем чемпионате.

Рекордная серия "Кристал Пэлас" без поражений:

  1. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 0:0
  2. АПЛ, "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 2:2
  3. Кубок Англии, "Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" - 3:0
  4. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ноттингем Форест" - 1:1
  5. АПЛ, "Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас" - 0:2
  6. Кубок Англии, "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 1:0
  7. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 4:2
  8. АПЛ, "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 1:1
  9. Суперкубок, "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 2:2 (пенальти - 3:2)
  10. АПЛ, "Челси" - "Кристал Пэлас" - 0:0
  11. Лига конференций, "Кристал Пэлас" - "Фредрикстад" - 1:0
  12. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ноттингем Форест" - 1:1
  13. Лига конференций, "Фредрикстад" - "Кристал Пэлас" - 0:0
  14. АПЛ, "Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" - 0:3
  15. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Сандерленд" - 0:0
  16. Кубок лиги, "Кристал Пэлас" - "Милвол" - 1:1 (пенальти - 4:2)
  17. АПЛ, "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:2
  18. АПЛ, "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 2:1

После шести туров команда имеет 12 очков и идет в лиге третьей, уступая лишь лондонскому "Арсеналу" (13 пунктов) и "Ливерпулю" (15).

Как "Кристал Пэлас" попал в Лигу конференций

В мае "Кристал Пэлас" добыл свой первый большой трофей за 120-летнюю историю клуба: в финале Кубка Англии переиграл "Манчестер Сити" (1:0). Благодаря этому "орлы" впервые в истории получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы-2025/26.

Однако перед стартом в еврокубкового сезона "Кристал Пэлас" потерял место в ЛЕ. УЕФА понизил клуб в Лигу конференций.

Дело в том, что главный акционер клуба американский бизнесмен Джон Текстор (владеет 43% акций "Пэлас") является владельцем большинства акций французского "Лиона" (77%), который тоже пробился в ЛЕ.

Согласно правилам УЕФА, клубы, принадлежащие одному лицу или организации, не могут соревноваться в одних еврокубковых соревнованиях. Французская команда имела приоритетность, поскольку заняла высшую позицию в национальном чемпионате - 6-е место в Лиге 1 против 12-го "Кристал Пэлас" в АПЛ.

Английский клуб обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграл дело.

Когда матч с "Динамо"

По результатам жеребьевки, английский клуб стал одним из соперников "Динамо" в основном этапе Лиги конференций. Встреча между соперниками состоится уже в 1-м туре - в четверг, 2 октября.

Игра пройдет на номинально домашнем стадионе чемпиона Украины - "Арена Люблин" в Польше. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как украинские легионеры зажигали в Европе и мире в минувший уик-энд.

Также мы писали, что двое украинцев вошли в топ-10 самых дорогих голкиперов мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Англии Динамо
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен