Не только Довбик и Забарный. Как украинские легионеры зажигали в Европе и мире: видео ярких моментов

Понедельник 29 сентября 2025 09:52
Не только Довбик и Забарный. Как украинские легионеры зажигали в Европе и мире: видео ярких моментов Фото: Артем Довбик забил первый гол в сезоне (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Прошедший уикенд был в целом удачным для украинских футболистов, выступающих за рубежом.

О самых ярких моментах игры отечественных легионеров - рассказывает РБК-Украина.

Италия

Первым голом за "Рому" отметился Артем Довбык. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в 5-м туре Серии А сыграли на своем поле против "Вероны". Артем Довбык уже второй матч подряд начинал в основном составе. Доверие от наставника привело к раннему голу от украинского форварда, который открыл счет уже на 7-й минуте. Поединок завершился убедительной победой столичного клуба - 2:0.

Другой отечественный футболист, играющий в Италии - Руслан Малиновский, свой поединок проведет в понедельник, 29 сентября. Его "Дженоа" закроет программу тура домашним поединком против "Лацио". Начало - в 21:45 по Киеву.

"Рома" вышла в лидеры чемпионата Серии А вместе с действующими чемпионами с "Наполи и "Миланом" - у всех по 12 очков. "Дженоа" - 17-я (2 пункта).

Франция

Дебютным голом за столичный ПСЖ отметился также Илья Забарный. Украинский центрбек открыл счет в игре парижан с "Осером".

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0 и возглавляют таблицу вместе с "Лионом" - по 15 баллов.

Англия

В Премьер-лиге ярче всего проявил себя Егор Ярмолюк из "Брентфорда". Его команда не оставила шансов "Манчестер Юнайтед" - 3:1. А украинец записал на свой счет не только официальный ассист во время третьего гола, но и разогнал еще одну результативную атаку. Фактически Ярмолюк сделал два гола своего клуба.

"Ноттингем Форест" Александра Зинченко потерпел домашнее поражение от "Сандерленда" (0:1). Однако украинский защитник оставил неплохое впечатление. Он провел на поле 90 минут, активно работал с мячом, став одним из лучших в составе хозяев.

"Эвертон" Виталия Миколенко свой матч проведет 29 сентября - дома против "Вест Хэм", начало - в 22:00.

В чемпионате Англии с 15-ю очками лидирует "Ливерпуль". "Эвертон" и "Брентфорд" имеют по 7 очков и идут 12-м и 13-м соответственно. "Ноттингем" - 17-й (5 пунктов).

Испания

Здесь дела у украинцев не очень. Андрей Лунин продолжает греть скамейку запасных "Реала". А "Королевский груб" в 7-м туре потерпел позорное поражение в мадридском дерби от "Атлетико" - 2:5. "Сливочные" в таблице пока вторые (18 очков), отставая на один балл от "Барселоны".

"Жирона" с тремя украинцами идет последней. В матче с "Эспаньолом" (0:0) на поле из наших вышел только Владислав Ванат. Виктор Цыганков до сих пор травмирован, а Владислав Крапивцов уехал на юношеский ЧМ в сборную U-20.

У Ваната была возможность отличиться, но украинский форвард, оказавшись на 52-й минуте на ударной позиции, пробил во вратаря.

Другие

В Португалии "Бенфика" на своем поле одержала волевую победу над "Жил Висенте" - 2:1. Гости забили уже на 11-й минуте. Однако подопечные Жозе Моуринью быстро переломили ход встречи, и уже к перерыву вышли вперед благодаря дублю Павлидиса. Весь матч в составе "орлов" отыграл вратарь Анатолий Трубин, который неоднократно спасал свою команду. Полузащитник Георгий Судаков также вышел на поединок в основе и был заменен на 80-й минуте.

В матче чемпионата Турции "Трабзонспор" на выезде одержал непростую победу над "Фатих Карагюмрюк" - 4:3. Четвертый мяч в составе гостей забил украинец Даниил Сикан. Отечественный футболист начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте. Ворота соперников Даниил поразил на 88-й. Для Сикана это первый забитый мяч в сезоне.

Кроме Даниила, из украинцев в составе гостей сыграли Арсений Батагов (всю игру) и Александр Зубков (80 минут).

В таблице чемпионата Турции "Трабзонспор" занимает третье место с 14 очками. Впереди - "Галатасарай" (21 балл) и "Фенербахче" (15).

В американской МЛС "Лос-Анджелес" Артема Смолякова разбил на выезде "Сент-Луис Сити" - 3:0. Украинец стал одним из главных героев встречи. Он вышел в основном составе, провел на поле 77 минут и отметился двумя ассистами на звездного Сон Хын Мина, который записал в свой актив дубль.

"Лос-Анджелес" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции: клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.

