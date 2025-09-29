"Динамо" у нотатки. Найближчий єврокубковий суперник переписав унікальний рекорд в Англії
Перший суперник київського "Динамо" в основному раунді Ліги конференцій – англійський "Крістал Пелас" встановив нове історичне досягнення.
Новий рекорд "орлів"
В останньому турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Крістал Пелас" мінімально обіграв чинного чемпіона – "Ліверпуль" (2:1). Завдяки цій перемозі команда повторила клубний рекорд за найдовшою безпрограшною серією – 18 матчів.
Крім цього, "орли" вперше в історії чемпіонату Англії не програли у перших шести турах, а також перервали переможну серію "Ліверпуля" із семи матчів на початку сезону-2025/26. А ще – підопічні Олівера Гласнера залишилися єдиною командою АПЛ, яка не поступалася в поточному чемпіонаті.
Рекордна серія "Крістал Пелас" без поразок:
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Борнмут" – 0:0
- АПЛ, "Арсенал" – "Крістал Пелас" – 2:2
- Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Астон Вілла" – 3:0
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1
- АПЛ, "Тоттенгем Хотспур" – "Крістал Пелас" – 0:2
- Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті" – 1:0
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон" – 4:2
- АПЛ, "Ліверпуль" – "Крістал Пелас" – 1:1
- Суперкубок, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:2 (пенальті – 3:2)
- АПЛ, "Челсі" – "Крістал Пелас" – 0:0
- Ліга конференцій, "Крістал Пелас" – "Фредрікстад" – 1:0
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1
- Ліга конференцій, "Фредрікстад" – "Крістал Пелас" – 0:0
- АПЛ, "Астон Вілла" – "Крістал Пелас" – 0:3
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Сандерленд" – 0:0
- Кубок ліги, "Крістал Пелас" – "Мілвол" – 1:1 (пенальті – 4:2)
- АПЛ, "Вест Хем" – "Крістал Пелас" – 1:2
- АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:1
Після шести турів команда має 12 очок та йде в лізі третьою, поступаючись лише лондонському "Арсеналу" (13 пунктів) та "Ліверпулю" (15).
Take a bow, Oliver Glasner.
Crystal Palace have equalled the club record for their longest ever unbeaten run (18 games).
It's the first time they've gone unbeaten in their first six games of a Premier League season and the first time they've ever gone 12 consecutive matches… pic.twitter.com/tsrlUSHEVa
Як "Крістал Пелас" потрапив у Лігу конференцій
У травні "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію клубу: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи-2025/26.
Однак перед стартом у єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.
Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.
Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.
Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.
Коли матч з "Динамо"
За результатами жеребкування, англійський клуб став одним із суперників "Динамо" в основному етапі Ліги конференцій. Зустріч між суперниками відбудеться вже в 1-му турі – у четвер, 2 жовтня.
Гра пройде на номінально домашньому стадіоні чемпіона України – "Арена Люблін" у Польщі. Початок зустрічі – 19:45 за київським часом.
