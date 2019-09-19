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"Динамо" з перемоги над "Мальме" стартувало у Лізі Європи

Новини » Спорт    19.09.2019 - 21:44
"Динамо" з перемоги над "Мальме" стартувало у Лізі Європи
Фото: "Динамо" - "Мальме" (twitter.com/Malmo_FF)

Кияни перервали безвиграшну серію з шести матчів

Київське "Динамо" мінімально перемогло шведський "Мальме" в домашньому матчі у рамках першого туру групового раунду Ліги Європи. Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 84 хвилині забив Віталий Буяльський з передачі півзахисника Володимира Шепелєва. "Мальме" майже відразу ж міг відновити рівновагу, але, на щастя, не вдалося.

Відзначимо, поєдинок відвідало 22 321 уболівальник. Стадіон вміщує 70 тисяч.

"Динамо" перервало своєю серію без перемог з шести матчів у всіх турнірах. Крім того, це перша перемога наставника команди Олексія Михайличенка на чолі "біло-синіх" після повернення.

У паралельному поєдинку групи В Ліги Європи господар поля данський "Копенгагеном" здолав швейцарський "Лугано" з тим же самим рахунком - 1:0.

Нагадаємо, київський клуб не зміг подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись дорогою бельгійському "Брюгге". Після цього з посади тренера був звільнений Олександр Хацкевич, на заміну йому прийшов колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко, який уже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках.

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