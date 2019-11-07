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"Динамо" не змогло дотиснути "Копенгаген" у матчі Ліги Європи

Новини » Спорт     07.11.2019 - 21:49
"Динамо" не змогло дотиснути "Копенгаген" у матчі Ліги Європи

Команди знову зіграли внічию

Київське "Динамо" на виїзді зіграло внічию з данським "Копенгагеном" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Матч на стадіоні "Паркен" завершився з рахунком 1:1.

Як і два тижні тому, "Копенгаген" забив швидкий гол. На 4 хвилині автором забитого м'яча став Йенс Стейє. "Динамо" весь матч контролювало гру, але зрівняло рахунок аж 70 хвилині зусиллями Вербича. Це дебютний гол словенця у нинішньому розіграші Ліги Європи. Півзахисник не святкував гол, оскільки раніше виступав за "Копенгаген".

"Динамо" і "Копенгаген" набрали по шість очок і продовжують очолювати турнірну таблицю групи, однак данці випереджають київський клуб за додатковими показниками.

У другому матчі групи шведський "Мальме" на виїзді зіграв внічию зі швейцарським "Лугано" (0:0).

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