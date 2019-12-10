УЄФА призначив арбітрів на вирішальний матч "Динамо" в групі Ліги Європи

Фото: "Динамо" - "Лугано" (fcdynamo.kiev.ua)

Для виходу з групи киянам потрібна тільки перемога

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив бригаду арбітрів на матч 6 туру групового етапу Ліги Європи між київським "Динамо" та швейцарським "Лугано". Про це повідомляє прес-служба "біло-синьої" команди.

Поєдинок обслуговуватимуть рефері з Азербайджану на чолі з 32-річним Аліяром Агаєвим. Асистенти арбітра - Зейнал Зейналов, Акіф Аміралі. Четвертий арбітр - Орхан Маммадов. Делегат УЄФА - Петер Лундстрьом (Швеція). Спостерігач арбітражу УЄФА - Франк Де Блекере (Бельгія).

Гра "Динамо" - "Лугано" відбудеться в четвер, 12 грудня, на НСК "Олімпійський", початок - о 19:55 за київським часом.

Після п'яти турів команда Олексія Михайличенка йде на третьому місці в групі B з шістьма очками. Для виходу в плей-офф Ліги Європи киянам необхідно перемагати швейцарців.