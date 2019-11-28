"Динамо" поступилося "Мальме" в передостанньому турі Ліги Європи

Кияни ризикують не вийти в плей-офф

Київське "Динамо" втратило перемогу над шведським "Мальме" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи. Гра на стадіоні "Сведбанк" завершилась з надрезультативним рахунком 3:4.

М'яч у ворота київського клубу влетів вже на другій хвилині гри - відзначився шведський захисник Бенгтссон. Захисник "Динамо" Миколенко зрівняв рахунок на 18 хвилині, а за 21 хвилину півзахисник "біло-синіх" Віктор Циганков вивів українську команду вперед. Цей гол став дебютним для хавбека в 7 матчі нинішнього розіграшу єврокубків.

На початку другого тайму "Мальме" забило відразу два швидкі голи. На 48 хвилині забив нападник Маркус Розенберг, а на 57 - півзахисник Ердаль Ракіп.

Догравали кияни матч у меншості, другу жовту картку отримав Сидорчук. Він пропустить заключний матч в груповому етапі Ліги Європи проти "Лугано".

"Динамо" вдалося знову зрівняти рахунок зусиллями вінгера Беньяміна Вербича. І все ж на останній компенсованій хвилині "Мальме" вирвало перемогу.

SEGER!



En bra bit in på den sex minuter långa tilläggstiden kliver han fram. I sin sista match någonsin på Stadion.



Markus Rosenberg!

Malmö FF!



#MFFFCD 4–3 #UEL pic.twitter.com/U6O9hCR7Ob — Malmö FF (@Malmo_FF) November 28, 2019

"Динамо" опустилося на третє місце групи, "Мальме" піднялося на другу позицію в турнірній таблиці. Лідирує в групі "Копенгаген".

В останньому турі групового етапу 12 грудня "Динамо" вдома прийматиме "Лугано", "Мальме" на виїзді зіграє з "Копенгагеном".