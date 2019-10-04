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Діденко назвав умови проведення виборів на окупованих територіях

Новини » Політика    04.10.2019 - 21:08
Діденко назвав умови проведення виборів на окупованих територіях
Фото: Олег Діденко (УНІАН)

За його словами, вибори на Донбасі мають бути врегульовані на законодавчому рівні

Новообраний голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу, потрібні відповідні умови. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це питання має бути законодавчо врегульоване.

"Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, потрібні відповідні умови: питання безпеки, а крім того це питання має бути законодавчо врегульоване. В тих умовах, які є у нас зараз, вибори на тимчасово окупованих територіях - це питання не до ЦВК, а до законодавця", - заявив Діденко.

Також він зазначив, що Центрвиборчком є правозастосовних органом.

"... ми не можемо чогось припускати зараз, але я вважаю, що рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України і вона буде звільнена", - зазначив глава ЦВК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 4 жовтня, відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка. Також на засіданні були обрані два заступники голови ЦВК. Ними стали Сергій Дубовик та Віталій Плукар.

Також на засіданні члени Цвк обрали секретаря комісії. Ним стала Олена Гатаулліна. Її кандидатуру підтримали 15 членів комісії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом. При цьому один з членів Центрвиборчкому від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не з'явився на засідання Ради у зв'язку з тим, що перебуває у закордонному відрядженні, і, відповідно, не прийняв присягу.

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