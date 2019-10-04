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ЦВК обрав заступників голови

Новини » Політика    04.10.2019 - 18:03
ЦВК обрав заступників голови
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За них проголосувала більшість членів комісії

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 4 жовтня обрала заступниками голови Центрвиборчкому Сергія Дубовика та Віталія Плукара. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кандидатуру Дубовика підтримали 15 членів комісії, лише один не підтримав його кандидатуру. У свою чергу, кандидатуру Плукара підтримали одноголосно.

Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка.

Під час засідання планується обрати також секретаря.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом. При цьому один з членів Центрвиборчкому від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не з'явився на засідання Ради у зв'язку з тим, що перебуває у закордонному відрядженні, і, відповідно, не прийняв присягу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії. У списку всього числиться 17 осіб.

2 жовтня фракція "Слуга народу" подала президентові пропозиції по 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, в попередній склад ЦВК входили Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький і Плукар.

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