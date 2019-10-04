Єврокомісія назвала контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі

Фото: зал Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном

Спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що коментуючи "формулу Штайнмаєра" німецький політик сказав, що "це не капітуляція, а питання послідовності - що коли відбувається".

"Тут Україні треба бути уважною, щоб певні умови були виконані. Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні ЗМІ. Щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори. Що виборчі комісії укомплектовані як слід", - зазначив Ельмар Брок.

Також, окремо він підкреслив, що Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном.

"Перед тим, як відбудуться ці вільні вибори, Україна повинна мати контроль над кордоном. Я вбачаю в контролі над кордоном умову для проведення виборів", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Раніше документ погодили радники голів "нормандської четвірки".

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, напередодні під Офісом президента зібралися більше тисячі активісти, які протестували проти "формули Штайнмайєра". Також учасники акції озвучили низку вимог до уряду, серед яких - не допустити надання "особливого статусу" окупованим територіям за так званою "формулою Штайнмайєра".