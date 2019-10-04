Диденко назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса

Фото: Олег Диденко (УНИАН)

По его словам, выборы на Донбассе должны быть урегулированы на законодательном уровне

Новоизбранный глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса, нужны соответствующие условия. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот вопрос должен быть законодательно урегулирован.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю", - заявил Диденко.

Также он отметил, что Центризбирком является правоприменительным органом.

"... мы не можем чего-то предполагать сейчас, но я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - отметил глава ЦВК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 4 октября, состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе. Члены новоизбранного ЦИК избрали новым главой комиссии Олега Диденко. Также на заседании были избраны два заместителя главы ЦИК. Ними стали Сергей Дубовик и Виталий Плукар.

Также на заседании члены ЦИКа избрали секретаря комиссии. Ним стала Елена Гатауллина. Ее кандидатуру поддержали 15 членов комиссии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 октября Рада назначила новый состав ЦИК. Почти единогласно нардепы проголосовали за каждого члена нового состава Центризбиркома. После назначения члены комиссии приняли присягу перед парламентом. При этом один из членов Центризбиркома от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился на заседание Рады в связи с тем, что находится в заграничной командировке, и, соответственно, не принял присягу.