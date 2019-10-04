Секретарем ЦВК обрали Гатауллину

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Її кандидатуру підтримали 15 членів ЦВК

У п'ятницю, 4 жовтня, на засіданні новообраного складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) секретарем Центрвиборчкому була обрана Олена Гатаулліна. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її кандидатуру проголосувало 15 членів ЦВК.

Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центраизбиркома в новому складі. Члени новообраного ЦВК обрали новим головою комісії Олега Діденка. Також на засіданні були обрані два заступники голови ЦВК. Ними стали Сергій Дубовик та Віталій Плукар.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом. При цьому один з членів Центрвиборчкому від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не з'явився на засідання Ради у зв'язку з тим, що перебуває у закордонному відрядженні, і, відповідно, не прийняв присягу.