Снег в Харькове идет уже второй день (фото, видео)
В воскресенье, 3 ноября, в Харькове выпал первый снег. Продолжает идти он и сегодня, 4 ноября.
РБК-Украина рассказывает, как выглядит город.
Первый снег в Харькове
Кадрамы из Харькова делятся пользователи в социальных сетях и местные Telegram-каналы.
Исходя из опубликованных фото и видео, земля еще не полностью укрыта снегом, однако кое-где он задерживается.
Некоторые отмечают, что Харьков "мощно засыпает снегом".
Радуется "белым мухам" и кое-кто из животных.
Первый снег в Карпатах
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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