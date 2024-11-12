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Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

Вторник 12 ноября 2024 14:34
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Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина В некоторых областях водителям следует быть особенно осторожными из-за непогоды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 13 ноября, водителям в некоторых регионах Украины следует быть особенно осторожными из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях водителям следует быть особенно осторожными

В Укргидрометцентре рассказали, что на протяжении 13 ноября на территории Украины ожидаются такие опасные метеорологические явления:

  • гололед - на Закарпатье и в Карпатах
  • гололедица и местами образования снежного покрова - в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях

Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

Опасные метеорологические явления 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I уровень опасности желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

Сообщение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют украинцам в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 13 ноября погода в Украине ожидается облачной.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой – осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах от 0 до 5 градусов ниже нуля.

На остальной территории Украины:

  • ночью - без осадков
  • днем в большинстве областей небольшой дождь

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем – от 1 до 6 градусов выше нуля.

На юге страны: ночью 0-5 градусов выше нуля, днем 4-9 градусов Цельсия.

Водителей предупредили об опасности на дорогах в ближайшее время: в чем причина

Прогноз погоды в Украине на 13 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области в среду, 13 ноября, тоже будет облачно. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1-6°С.

В Киеве:

  • ночью от 0 до 2 градусов тепла
  • днем – около 5 градусов по Цельсию

Напомним, ранее мы рассказывали, как первый снег добрался до Киева.

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