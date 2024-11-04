ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первый снег добрался до Киева: в сети публикуют видео

Понедельник 04 ноября 2024 16:32
UA EN RU
Первый снег добрался до Киева: в сети публикуют видео Первый осенний снег несколько отличается от зимнего (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 4 ноября, жители и гости Киева заметили первый снег, кружащийся в воздухе в некоторых районах города.

РБК-Украина рассказывает, как выглядит первый снег в столице.

Как выглядит первый снег в Киеве

Кадры с первым снегом в столице публикуют в частности местные Telegram-каналы.

"Первый снег в Киеве. В отдельных районах столицы уже джинглбелз. С первым снегом, киевляне", - говорится в сообщении "Київ ІНФО".

О том, что на улице снежит, рассказали также и в Telegram-канале "Киевский Движ".

"Первый снег пошел в Киеве. Очень мелкие белые мухи падают сейчас на Левом (берегу столицы, - Ред.)", - рассказали авторы публикации.

"На Лавине (ТРЦ "Lavina", - Ред.) пошел мокрый снег", - поделились в Telegram-канале "Левый Берег Киев".

Об осадках в столице рассказали также авторы канала "Труха Київ".

"Ого! Снегопад начинается на Позняках. Полный джингбелз", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове выпал первый снег, и показывали, как выглядит город.

Читайте также, какой может быть зима в Украине в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США