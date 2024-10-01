В Карпатах намело уже до 13 см снега: невероятные кадры (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

"В очередной раз призываем туристов воздержаться от походов до улучшения погодных условий - берегите себя", - подытожили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ведь совсем недавно одного из туристов пришлось таки спасать .

Снег не сдувает даже со зданий (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Тем временем ночью 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3°С (в то время как днем - 12-17 градусов тепла).

Согласно информации ГСЧС, снежит, в частности, в Ивано-Франковской области. Тем временем спасатели "постоянно патрулируют в горах".

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядит заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

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