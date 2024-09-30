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В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)

Понедельник 30 сентября 2024 17:12
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В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео) Фото: Снег в Карпатах 30 сентября 2024 года (Западное региональное управление ГНСУ)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 30 сентября в западных регионах Украины значительно похолодало – температура воздуха снизилась, а в Карпатах выпал первый снег.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели показали, как выглядят заснеженные горы. Видео снято утром 30 сентября на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

В ГСЧС отмечают, что температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С. Также были зафиксированы сильные порывы ветра.

Туристов призывают не пренебрегать безопасностью и воздержаться от туристических походов. В то же время тем, кто все же решил идти в горы, советуют взять с собой теплые перчатки, бафы для защиты шеи и лица, надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Фотографии заснеженных украинских гор показало также Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)Первый снег в Карпатах 30 сентября (фото - Западное региональное управление ГПСУ)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о первом снеге в Украине и о том, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Так, в части регионов ожидаются дожди, в других – небо будет затянуто облаками. Температура воздуха в Карпатах ночью снизится до -2°С.

Также мы рассказывали, что в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Киеве установили три новых температурных рекорда с превышением климатической нормы почти на 10 градусов. 27 сентября минимальная температура составляла 17,3°C, что на 1,9°C выше предыдущего рекорда 2015 года. На следующий день температура не опустилась ниже 17,5°C, превысив рекорд 1927 на 1°C. Среднесуточная температура 28 сентября составила 23,1°C, что превысило рекорд 1927 года на 2°C и климатическую норму на 9,9°C.

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