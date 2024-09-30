В горы лучше не ходить. Как выглядят заснеженные Карпаты (фото, видео)

В ночь на 30 сентября в западных регионах Украины значительно похолодало – температура воздуха снизилась, а в Карпатах выпал первый снег.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели показали, как выглядят заснеженные горы. Видео снято утром 30 сентября на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области. В ГСЧС отмечают, что температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С. Также были зафиксированы сильные порывы ветра. Туристов призывают не пренебрегать безопасностью и воздержаться от туристических походов. В то же время тем, кто все же решил идти в горы, советуют взять с собой теплые перчатки, бафы для защиты шеи и лица, надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь. Фотографии заснеженных украинских гор показало также Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook. Первый снег в Карпатах 30 сентября (фото - Западное региональное управление ГПСУ)