В некоторые районы Купянска уже не едут работники ГСЧС и полиции из-за опасности, - РВА

В Купянске Харьковской области есть районы, в которые уже не выезжают работники ГСЧС и полиции из-за опасности.

"Полиция, ГСЧС пока имеет возможность заезжать в отдельные районы Купянска и населенные пункты рядом, но у нас уже есть территории и в Купянске, и некоторых населенных пунктах, куда уже никто не доедет, потому что опасность очень большая, близко расположены вражеские войска, там очень опасно", - рассказал Канашевич.

По его словам, по Купянску практически невозможно двигаться свободно и спокойно: очень высокая плотность FPV-дронов и их активность.

"Вчерашний день снова показал, что для врага безразлично - гражданская ли это машина или военная, они атакуют все, что видят. Они просто охотятся за транспортом, любой транспорт, который попадает в зону действия FPV-дронов, они пытаются атаковать", - отметил глава РВА.

Канашевич добавил, что в Купянске остаются менее тысячи человек. Эвакуации проходит медленно.

"Электроснабжение невозможно восстанавливать, есть существенные разрушения. Связь не работает, есть некоторые населенные пункты с Купянском, где есть высота, и там мобильная связь берет, в самом Купянске и в направлении Двуречной и дальше - нет. Нет ни газа, ни света, ни воды. Люди готовят на улицах, проживают в подвалах. Сейчас пока тепло, в таких условиях как-то еще можно существовать. Но идет осень, зима", - рассказал он.