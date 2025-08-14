В некоторые районы Купянска уже не едут работники ГСЧС и полиции из-за опасности, - РВА
В Купянске Харьковской области есть районы, в которые уже не выезжают работники ГСЧС и полиции из-за опасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич в эфире "Суспільного".
"Полиция, ГСЧС пока имеет возможность заезжать в отдельные районы Купянска и населенные пункты рядом, но у нас уже есть территории и в Купянске, и некоторых населенных пунктах, куда уже никто не доедет, потому что опасность очень большая, близко расположены вражеские войска, там очень опасно", - рассказал Канашевич.
По его словам, по Купянску практически невозможно двигаться свободно и спокойно: очень высокая плотность FPV-дронов и их активность.
"Вчерашний день снова показал, что для врага безразлично - гражданская ли это машина или военная, они атакуют все, что видят. Они просто охотятся за транспортом, любой транспорт, который попадает в зону действия FPV-дронов, они пытаются атаковать", - отметил глава РВА.
Канашевич добавил, что в Купянске остаются менее тысячи человек. Эвакуации проходит медленно.
"Электроснабжение невозможно восстанавливать, есть существенные разрушения. Связь не работает, есть некоторые населенные пункты с Купянском, где есть высота, и там мобильная связь берет, в самом Купянске и в направлении Двуречной и дальше - нет. Нет ни газа, ни света, ни воды. Люди готовят на улицах, проживают в подвалах. Сейчас пока тепло, в таких условиях как-то еще можно существовать. Но идет осень, зима", - рассказал он.
Ситуация в Купянске
Напомним, ранее мы сообщали, что в результате длительных российских атак в Купянске Харьковской области разрушено 95% инфраструктуры.
В июле представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павел Шамшин рассказал о планах россиян создать понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол, чтобы иметь условия для окружения или штурма города Купянск, но Вооруженные силы Украины сейчас срывают эти планы.
Ранее мы также сообщали, что Главное управление разведки Минобороны показало видео в котором боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил на Купянском направлении.