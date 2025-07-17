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Один против пяти: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм на Купянском направлении (видео)

Украина, Четверг 17 июля 2025 08:29
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Один против пяти: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм на Купянском направлении (видео) Фото: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил, которые численно превосходили его. В ответ враг применил запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины "Братство" самостоятельно сдержал штурм сил пяти оккупантов.

В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны - применили ядовитый газ. Более того, после этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

"Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным", - отметили в ГУР.

Командование приняло единственное возможное решение - эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

"Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее", - добавили в разведке.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки россияне потеряли в боях против Украины еще 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 154 единицы автотехники.

Кроме того, по состоянию на вечер, 16 июля, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений. Фактически треть из всех боев - произошли на Покровском направлении.

Подробнее о том, где продолжаются самые интенсивные бои, а где отбиты атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

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