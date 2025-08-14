У деякі райони Куп'янська вже не їдуть працівники ДСНС і поліції через небезпеку, - РВА
У Куп'янську Харківської області є райони, в які вже не виїздять працівники ДСНС та поліції через небезпеку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич в ефірі "Суспільного".
"Поліція, ДСНС поки що має можливість заїжджати в окремі райони Куп'янська й населені пункти поруч, але у нас вже є території й в Куп'янську, і деяких населених пунктах, куди вже ніхто не доїде, бо небезпека дуже велика, близько розташовані ворожі війська, там дуже небезпечно", - розповів Канашевич.
За його словами, по Куп'янську практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.
"Вчорашній день знову показав, що для ворога байдуже - чи це цивільна автівка, чи військова, вони атакують все, що бачать. Вони просто полюють за транспортом, будь-який транспорт, який потрапляє в зону дії FPV-дронів, вони намагаються атакувати", - зазначив глава РВА.
Канашевич додав, що у Куп'янську лишаються менше тисячі людей. Евакуації проходить повільно.
"Електропостачання неможливо відновлювати, є суттєві руйнування. Зв'язок не працює, є деякі населені пункти з Куп'янськом, де є висота, і там мобільний зв'язок бере, в самому Куп'янську і в напрямку Дворічної й далі - ні. Немає ні газу, ні світла, ні води. Люди готують на вулицях, проживають в підвалах. Зараз поки тепло, в таких умовах якось ще можна існувати. Але йде осінь, зима", - розповів він.
Ситуація у Куп'янську
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок тривалих російських атак у Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.
У липні речник оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павло Шамшин розповів про плани росіян створити понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл, щоб мати умови для оточення чи штурму міста Куп'янськ, але Збройні сили України нині зривають ці плани.
Раніше ми також повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони показало відео у якому боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил на Куп'янському напрямку.