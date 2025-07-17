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Купянск разрушен на 95%: что сегодня происходит во фронтовом городе

Купянск, Четверг 17 июля 2025 12:08
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Купянск разрушен на 95%: что сегодня происходит во фронтовом городе Фото: российские военные разрушили 95% Купянска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате длительных российских атак в Купянске Харьковской области разрушено 95% инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Купянской МВА Андрея Беседина в эфире телемарафона.

"В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод", - сообщил Беседин.

По его словам, на сегодня восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники, но сделать это невозможно.

"Поэтому ждем более безопасного времени, когда это возможно будет сделать. Сразу быстро все починим, нормализуем водоснабжение. На сегодня город Купянск без воды, но опять же восстановлены работы, не только водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения". - добавил он.

Начальник МВА объяснил, что данные операции пока невозможно осуществить, потому что вражеские дроны на оптоволокне фактически караулят на обочинах и любая машина, которая появляется на пути сразу становится мишенью врага.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки, 16 июля, как писал Генеральный штаб ВСУ, на фронте состоялось более 150 боевых столкновений.

Больше всего оккупанты давили на Покровском и Лиманском направлениях. Однако и на Купянском направлении враг атаковал трижды - в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

Ранее сегодня представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павел Шамшин рассказал о планах россиян создать понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол, чтобы иметь условия для окружения или штурма города Купянск, но Вооруженные силы Украины сейчас срывают эти планы.

Мы также писали, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны показало видео в котором боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил на Купянском направлении.

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