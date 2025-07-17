РФ хочет навести понтоны для штурма Купянска, но ВСУ срывают эти планы, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол, чтобы иметь условия для окружения или штурма города Купянск, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) срывают эти планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

По словам Шамшина, ситуация в районе Двуречной остается напряженной. Враг продолжает перебрасывать пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы расширить плацдарм и угрозы для Купянска с севера.

"Цель россиян очевидна - подготовить условия для окружения или штурма города. Но чтобы реализовать эти планы, врагу надо навести надежные переправы через Оскол, а именно понтоны, которыми они смогли бы перебрасывать бронетехнику", - добавил он, но отметил, что попытки врага срываются плотным огнем Сил обороны.

Как отметил представитель ОТГ, россияне регулярно пытаются наводить такие переправы, но успеха не имеют - аэроразведка Сил обороны наблюдает за рекой и применяет все необходимые огневые средства в случае обнаружения приближения вражеской спецтехники.

"Сейчас переправ, которыми россияне могли бы перебрасывать технику на западный берег Оскола, у врага нет", - отметил он.