Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который может победить Усика: "У него лучшие шансы"

Хэй назвал боксера, который круче Усика

44-летний британский боксер поделился мыслями относительно шансов других супертяжеловесов в потенциальном бою против абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По мнению "Косаря", больше всего шансов на победу имеет не опытный боксер, а 20-летний Мозес Итаума.

По словам Хэя, Итаума, который имеет лишь 13 побед в профессиональной карьере (11 нокаутом), действительно может создать проблемы для 38-летнего украинского чемпиона.

"У него лучшие шансы среди всех, даже несмотря на его неопытность. У него есть огневая мощь и тяжелые удары, чтобы создать проблемы любому", - заявил Хэй.

Он добавил, что Усик, несмотря на его мастерство, не является "естественным" супертяжеловесом.

"Он - раздутый крузер, и он очень хорошо справляется, но удары, которые наносит Мозес, нокаутировали бы любого прирожденного супертяжеловеса", - отметил британец.

"Он молод, быстр, голоден и, кажется, имеет тяжелые руки. Все, кто хотел его одолеть, потерпели неудачу", - резюмировал бывший чемпион.

Напомним, что 20-летний Мозес Итаума одержал победу над Диллианом Уайтом менее чем за две минуты в последнем бою.

Итаума против Уайта (фото: instagram.com/m.itauma)

Бой Усик - Паркер под вопросом?

Усик, которому сейчас 38 лет, дважды победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. После последнего боя, в июле, WBO еще обязала Александра провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, который является временным чемпионом.

Сам новозеландец неоднократно заявлял, что хочет боя с Усиком. Он даже записывал видеообращение к украинцу, призывая его принять вызов.

Однако после победы над Дюбуа команда Усика обратилась к WBO с просьбой отсрочить переговоры о бое с Паркером. Причиной называют травму спины, которую украинец получил во время подготовки к последнему поединку, а также желание отдохнуть после изнурительных боев. И организация пошла навстречу нашему чемпиону.

Таким образом, бой с Паркером очень вероятен, поскольку он является обязательным претендентом. Однако Усик может отказаться от этого поединка, если не сможет договориться или решит отказаться от титула WBO и потерять статус абсолютного чемпиона.