Десяток погибших и более сотни без вести пропавших: Тайвань накрыл супертайфун "Рагаcа"

На острове Тайвань супертайфун "Рагаса" унес жизни 14 человек, более 120 пропали без вести. Непогода приближается к побережью материкового Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что во вторник главный удар стихии пришелся на Тайвань. В малонаселенном восточном районе острова вышло из берегов барьерное озеро, образованное оползнями в результате предыдущих сильных дождей, и стена воды хлынула на поселок Гуанфу.

В поселке вода смыла большой дорожный мост через реку. Деревню Дама с населением около 1000 человек затопило, многие жители все еще остаются в ловушке.

"По состоянию на 7 утра (среды) подтверждена гибель 14 человек и 18 раненых. Вчера вечером Национальное агентство пожарной безопасности сообщило о 30 пропавших, и наши команды до сих пор ведут поиск", - заявил представитель пресс-службы правительства уезда Хуалянь Ли Куан-тин.

В уезде Хуалянь на Тайване пропавшими без вести остаются 124 человека.

Кроме того, непогода повалила деревья, сорвала крыши со зданий и унесла жизни по меньшей мере двух человек, когда пронеслась через север Филиппин, где тысячи людей искали убежища в школах и эвакуационных центрах.

Угроза Китаю

Супертайфун "Рагаса" накрывает Тайвань с понедельника, однако траектория его движения смещается к южному побережью Китая.

Гонконгская метеослужба сообщила, что супертайфун генерировал максимальную устойчивую скорость ветра 195 км/ч возле своего центра, двигаясь на запад через Южно-Китайское море.

Гонконг и части южного Китая в среду находились в состоянии повышенной готовности, когда "Рагаса" приближался с мощными ветрами и ливнями, заставив китайские власти закрыть школы и предприятия по меньшей мере в 10 городах.

В Гонконге во вторник и среду были приостановлены занятия, хотя фондовая биржа в этом году ввела новые правила, которые позволяют оставаться открытой во время тайфунов.

Согласно данным сайта аэропорта, после 18:00 во вторник не было ни одного вылета из Гонконга, отменены более 500 рейсов.

Гонконгская обсерватория в 2:40 ночи в среду объявила самый высокий уровень предупреждения о тайфуне - T10. В ведомстве отметили, что он "будет оставаться в силе некоторое время", поскольку "Рагаса" приблизится к территории позже утром.

Также было предупреждено о высоких волнах и штормовом затоплении - в некоторых районах уровень воды может подняться на 4-5 метров выше нормы.

"Рагаса" (от филиппинского "быстрое движение") - по прогнозам, должен выйти на побережье центральной и западной частей провинции Гуандун в течение 24 часов.

В китайском Шэньчжэне приказали эвакуировать 400 тысяч человек.

Аналогичные меры вводятся в южной китайской провинции Гуандун, в частности в городах Чаочжоу, Чжухай, Дунгуань и Фошань.