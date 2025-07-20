Тайфун "Вифа" обрушился на Гонконг: отменены сотни рейсов, десятки пострадавших
В воскресенье на Гонконг обрушился мощный тайфун "Вифа", скорость ветра которого превышала 167 км/ч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Стихия парализовала работу города: были отменены более 400 авиарейсов, частично остановлен общественный транспорт, повалены сотни деревьев и повреждена инфраструктура.
По данным местной метеослужбы, уровень штормового предупреждения в финансовом центре Азии достиг 10-бального максимума и продержался почти семь часов, прежде чем был снижен до уровня 8.
В течение трех часов в городе выпало более 110 мм осадков, особенно в северной части, граничащей с материковым Китаем.
Местные власти сообщили, что по меньшей мере 26 человек обратились за медицинской помощью, более 250 человек искали убежище в государственных пунктах.
В городе было зафиксировано по меньшей мере 471 поваленное дерево. Один из самых опасных инцидентов произошел в районе Норт-Пойнт, где строительные леса сорвало с жилого дома и разбросало по дороге.
Массовые отмены авиарейсов и остановка транспорта
Аэропорт Гонконга сообщил об отмене 400 авиарейсов, что затронуло более 80 тысяч пассажиров.
Авиакомпания Cathay Pacific отменила все вылеты с 5:00 до 18:00, а также разрешила бесплатное перебронирование билетов.
Общественный транспорт в городе частично не работал: были остановлены паромные рейсы из-за сильных волн, а некоторые автобусные маршруты приостановлены из-за поваленных деревьев и затопления дорог.
Ситуация в регионе
Тайфун "Вифа" продолжил движение в направлении южной китайской провинции Гуандун и, по прогнозам, должен был достичь побережья между городами Чжухай и Чжаньцзян вечером.
В Макао также был объявлен восьмой уровень штормовой опасности, жителей предупредили о возможных подтоплениях и призвали оставаться дома.
Напомним, мы писали, что в Южной Корее в результате мощных ливней и оползней, которые продолжаются уже четверо суток, погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.
Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.