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Тайфун "Вифа" обрушился на Гонконг: отменены сотни рейсов, десятки пострадавших

Воскресенье 20 июля 2025 13:59
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Тайфун "Вифа" обрушился на Гонконг: отменены сотни рейсов, десятки пострадавших Фото: Тайфун Вифа сорвал работу транспорта в Гонконге и вызвал наводнения (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В воскресенье на Гонконг обрушился мощный тайфун "Вифа", скорость ветра которого превышала 167 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стихия парализовала работу города: были отменены более 400 авиарейсов, частично остановлен общественный транспорт, повалены сотни деревьев и повреждена инфраструктура.

По данным местной метеослужбы, уровень штормового предупреждения в финансовом центре Азии достиг 10-бального максимума и продержался почти семь часов, прежде чем был снижен до уровня 8.

В течение трех часов в городе выпало более 110 мм осадков, особенно в северной части, граничащей с материковым Китаем.

Местные власти сообщили, что по меньшей мере 26 человек обратились за медицинской помощью, более 250 человек искали убежище в государственных пунктах.

В городе было зафиксировано по меньшей мере 471 поваленное дерево. Один из самых опасных инцидентов произошел в районе Норт-Пойнт, где строительные леса сорвало с жилого дома и разбросало по дороге.

Массовые отмены авиарейсов и остановка транспорта

Аэропорт Гонконга сообщил об отмене 400 авиарейсов, что затронуло более 80 тысяч пассажиров.

Авиакомпания Cathay Pacific отменила все вылеты с 5:00 до 18:00, а также разрешила бесплатное перебронирование билетов.

Общественный транспорт в городе частично не работал: были остановлены паромные рейсы из-за сильных волн, а некоторые автобусные маршруты приостановлены из-за поваленных деревьев и затопления дорог.

Ситуация в регионе

Тайфун "Вифа" продолжил движение в направлении южной китайской провинции Гуандун и, по прогнозам, должен был достичь побережья между городами Чжухай и Чжаньцзян вечером.

В Макао также был объявлен восьмой уровень штормовой опасности, жителей предупредили о возможных подтоплениях и призвали оставаться дома.

Напомним, мы писали, что в Южной Корее в результате мощных ливней и оползней, которые продолжаются уже четверо суток, погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.

Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.

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