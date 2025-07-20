Сильные ливни в Южной Корее: по меньшей мере 10 погибших и 9 пропавших без вести
В Южной Корее в результате мощных ливней и оползней, которые продолжаются уже четверо суток, погибли по меньшей мере 10 человек, еще девять считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Что произошло
По данным Министерства внутренних дел и Национального пожарного агентства, по состоянию на утро воскресенья, 20 июля, шесть погибших и семеро пропавших без вести зафиксировали именно в уезде Санчхон.
Еще три смертельных случая произошли в городах Осан (провинция Кёнги), Сосан и Данджин (оба - провинция Южный Чхунчхон). В городе Кванджу пропавшими считаются два человека.
Проливные дожди бьют Южную Корею на 5-й день, увеличив число погибших до 14 и 12 пропавших без вести. Округ Санчхон пострадал сильнее всего, со среды выпало ~800 мм осадков.- Breaking News (@TheNewsTrending) 20 июля 2025 г .
Оползни и наводнения привели к перемещению тысяч людей.
Больше обновлений, чтобы следовать. pic.twitter.com/VFSwooSJo1
Спасательные операции в Санчхоне продолжаются. По данным пожарной службы, удалось эвакуировать по меньшей мере 58 человек, однако число жертв может возрасти.
Масштабы бедствия
Ливни, которые начались в среду, 17 июля, уже вызвали масштабные подтопления, оползни и разрушения. В Санчхоне за этот период выпало более 793 мм осадков. Для сравнения, в уезде Хапчхон зафиксировали 699 мм, а в Хадоне - 621,5 мм.
Число погибших растет из-за проливных дождей в #SouthKorea с тысячами не могут вернуться домой- Hamdan News (@HamdanWahe57839) 19 июля 2025 года
Четыре человека погибли и двое пропали без вести после четырех дней проливных дождей, так как власти предупреждают об оползнях и наводнениях
Проливные дожди, обрушившиеся на Южную Корею четвертый день на pic.twitter.com/qdlcDjuhLX
Власти сообщают о почти 2 тысячах инцидентов, связанных с затоплением дорог, оползнями и разрушением инфраструктуры.
Также зафиксировано более 2200 случаев повреждения частной собственности - жилых домов и сельскохозяйственных угодий.
Всего в приютах находится более 12 тысяч человек в 14 городах и провинциях страны.
Напомним, что наводнение накрыло центральный Техас утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.
В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.
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