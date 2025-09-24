Десяток загиблих і понад сотня безвісти зниклих: Тайвань накрив супертайфун "Рагаcа"

На острові Тайвань супертайфун "Рагаcа" забрав життя 14 людей, понад 120 зникли безвісти. Негода наближається до узбережжя материкового Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що у вівторок головний удар стихії припав на Тайвань. У малонаселеному східному районі острова вийшло з берегів бар'єрне озеро, утворене зсувами внаслідок попередніх сильних дощей, і стіна води хлинула на селище Гуанфу.

У селищі вода змила великий дорожній міст через річку. Село Дама з населенням близько 1000 людей затопило, багато жителів усе ще залишаються в пастці.

"Станом на 7 ранку (середи) підтверджено загибель 14 людей і 18 поранених. Учора ввечері Національне агентство пожежної безпеки повідомило про 30 зниклих, і наші команди досі ведуть пошук", - заявив представник пресслужби уряду повіту Хуалянь Лі Куан-тин.

У повіті Хуалянь на Тайвані зниклими безвісти залишаються 124 людини.

Крім того, негода повалила дерева, зірвала дахи з будівель і забрала життя щонайменше двох людей, коли пронеслася через північ Філіппін, де тисячі людей шукали прихистку в школах та евакуаційних центрах.

Загроза Китаю

Супертайфун "Рагаcа" накриває Тайвань із понеділка, однак траєкторія його руху зміщується до південного узбережжя Китаю.

Гонконзька метеослужба повідомила, що супертайфун генерував максимальну стійку швидкість вітру 195 км/год біля свого центру, рухаючись на захід через Південно-Китайське море.

Гонконг і частини південного Китаю в середу перебували в стані підвищеної готовності, коли "Рагаcа" наближався з потужними вітрами та зливами, змусивши китайську владу закрити школи та підприємства щонайменше в 10 містах.

У Гонконзі у вівторок і середу були призупинені заняття, хоча фондова біржа цього року запровадила нові правила, які дозволяють залишатися відкритою під час тайфунів.

Згідно з даними сайту аеропорту, після 18:00 у вівторок не було жодного вильоту з Гонконгу, скасовані понад 500 рейсів.

Гонконзька обсерваторія о 2:40 ночі в середу оголосила найвищий рівень попередження про тайфун - T10. У відомстві зазначили, що він "залишатиметься чинним певний час", оскільки "Рагаcа" наблизиться до території пізніше вранці.

Також було попереджено про високі хвилі та штормове затоплення - в деяких районах рівень води може піднятися на 4-5 метрів вище норми.

"Рагаcа" (від філіппінського "швидкий рух") - за прогнозами, має вийти на узбережжя центральної та західної частин провінції Гуандун впродовж 24 годин.

У китайському Шеньчжені наказали евакуювати 400 тисяч осіб.

Аналогічні заходи запроваджуються у південній китайській провінції Гуандун, зокрема у містах Чаочжоу, Чжухай, Дунгуань і Фошань.