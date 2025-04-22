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В Госдепе США положительно оценили готовность России к переговорам с Украиной

Вторник 22 апреля 2025 18:23
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В Госдепе США положительно оценили готовность России к переговорам с Украиной Фото: пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс (x.com/U.S. Department of State)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления российских властей о готовности к мирным переговорам с Украиной являются "очень хорошим знаком".

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила в эфире Fox Business.

Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной.

"Это очень хороший знак", - отметила пресс-секретарь Госдепа США.

Также Брюс подчеркнула, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, ведь во время боевых действий продолжают гибнуть гражданские лица.

Готовность России к переговорам

Напомним, на днях в России вновь заявили о готовности к переговорам с Украиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков требует, чтобы Киев "юридически расчистил препятствия".

Перед этим российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, что отдал приказ о прекращении всех боевых действий.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился на перемирие и отметил, что Украина будет отвечать зеркально, если будут нарушения со стороны РФ.

В результате боевые действия на фронте все же продолжались. В то же время фиксировалось уменьшение количества обстрелов.

При этом, несмотря на ситуацию на фронте, ночь в Украине прошла абсолютно спокойно. Ни в одной области не было воздушных тревог.

Также Зеленский предложил России начать перемирие на 30 дней, в рамках которого будут запрещены удары по гражданским объектам. В ответ российский диктатор Владимир Путин заявил, что с этим предложением нужно разобраться.

Позже в кремле заявили, что Путин хочет двусторонних переговоров с Украиной относительно взаимного прекращения ударов по гражданским объектам минимум на 30 дней.

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