ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Путин ответил Зеленскому на предложение перемирия и вспомнил об ударе по Сумам

Москва, Понедельник 21 апреля 2025 17:12
UA EN RU
Путин ответил Зеленскому на предложение перемирия и вспомнил об ударе по Сумам Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет разобраться с предложением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля рассказал журналистам.

"Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры - с этим надо разобраться", - заявил Путин.

В качестве "аргумента" он вспомнил российский удар по мирным жителям в Сумах, из-за которого погибли 35 человек. Диктатор нафантазировал, что РФ атаковала "конгресс-центр" сумского университета, где "награждали тех, кто совершил преступления в Курской области".

Также Путин добавил, что его войска недавно ударили по ангарам сельскохозяйственного предприятия в небольшом населенном пункте Одесской области. Там, по его словам, Украина "с иностранными кураторами" якобы хотели организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы.

"Так это гражданский объект? Гражданский, но он использовался для военных целей", - выдумал глава Кремля.

Диктатор косвенно вспомнил и об ударе российских террористов по Кривому Рогу, когда погибло девять детей. Он заявил, что оккупанты ударили по ресторану, где украинские военные якобы проводили совещание.

"С этим (предложением о перемирии - ред.) нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке, в результате диалога, мы этого не исключаем", - добавил он.

Предложение Зеленского

Напомним, вчера, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил России полностью отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней.

Глава государства подчеркнул, что такой формат перемирия легко осуществить.

Это произошло после того, как Россия нарушила свое обещание о "пасхальном перемирии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Сумы Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей