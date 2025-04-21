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Путин захотел обсудить с Украиной предложение Зеленского о перемирии, - Кремль

Москва, Понедельник 21 апреля 2025 18:56
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Путин захотел обсудить с Украиной предложение Зеленского о перемирии, - Кремль Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин хочет двусторонних переговоров с Украиной по поводу взаимного прекращения ударов по гражданским объектам как минимум на 30 дней.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Возможное обсуждение, когда президент (диктатор Владимир Путин - ред.) говорил, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной", - рассказал Песков.

Он добавил, что Путин якобы неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной. И это "еще одно его предложение".

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 21 апреля, отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского прекратить дальнобойные удары ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре как минимум на 30 дней.

Диктатор опять выдумал "нюансы" в таком вопросе. В частности, он вспомнил фейки об ударах по "военным целям" в Сумах и Кривом Роге. Тогда из-за российских атак погибли десятки мирных украинцев.

Также он предположил, что формат перемирия, который предложил Зеленский, можно обсуждать "в двустороннем порядке". С кем именно - он не уточнял.

Стоит заметить, что посредником в переговорах для Украины и РФ выступают США. Прямо украинские и российские чиновники не взаимодействуют.

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