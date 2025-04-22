У Держдепі США позитивно оцінили готовність Росії до переговорів з Україною

Заяви російської влади щодо готовності до мирних переговорів з Україною є "дуже хорошим знаком".

Як повідомляє РБК-Україна , про це речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила в ефірі Fox Business .

Також Брюс наголосила, що президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася якомога швидше, адже під час бойових дій продовжують гинути цивільні особи.

Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною.

Готовність Росії до переговорів

Нагадаємо, днями у Росії знову заявили про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вимагає, щоб Київ "юридично розчистив перешкоди".

Перед цим російський диктатор Володимир Путін оголосив про "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Він заявив, що віддав наказ про припинення всіх бойових дій.

У відповідь президент України Володимир Зеленський погодився на перемир'я і зазначив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо будуть порушення з боку РФ.

У результаті бойові дії на фронті все ж тривали. Водночас фіксувалося зменшення кількості обстрілів.

При цьому, незважаючи на ситуацію на фронті, ніч в Україні пройшла абсолютно спокійно. У жодній області не було повітряних тривог.

Також Зеленський запропонував Росії почати перемир'я на 30 днів, у рамках якого будуть заборонені удари по цивільних об'єктах. У відповідь російський диктатор Володимир Путін заявив, що з цією пропозицією потрібно розібратися.

Пізніше у кремлі заявили, що Путін хоче двосторонніх переговорів з Україною щодо взаємного припинення ударів по цивільних об'єктах щонайменше на 30 днів.

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