Ядерное оружие и "Орешник": в Беларуси раскрыли детали учений с РФ "Запад-2025"

В Беларуси заявили, что на совместных учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник." Учения проведут в сентябре 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, на учениях отработают планирование применения ядерного оружия.
По его словам, это якобы "ключевой элемент стратегического сдерживания", поскольку белорусский режим "внимательно отслеживает ситуацию на западных и северных границах" и не может "равнодушно наблюдать за усилением военного присутствия и активностью".
Также министр обороны сказал, что во время учений белорусские военные вместе с россиянами отработают вопрос применения ракетного комплекса "Орешник".
Вчера стало известно, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. Ожидается, что в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в Беларусь уже прибыли первые российские подразделения для участия в учениях.
Между тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что россияне будут "информационно качать" тему учений.
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. Предположительно она является модернизированной версией ракеты РС-26 "Рубеж".
Россия впервые применила ракету типа "Орешник" 21 ноября 2024 года во время удара по Днепру. После атаки глава Кремля фактически подтвердил боевое использование нового вооружения.
С тех пор российские политики и пропагандистские медиа регулярно используют эту ракету как инструмент запугивания, угрожая ее повторным применением.
А недавно Путин в очередной раз похвастался серийным производством "Орешника".
На встрече перед журналистами глава Кремля сказал, что в России якобы изготовлен первый серийный образец нового ракетного комплекса "Орешник", и он уже "передан в войска". Однако диктатор умалчивает факты неудачных испытаний этой системы.
