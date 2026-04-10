Депортировали десятки детей в РФ: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение

"Служба безопасности задокументировала новые военные преступления "должностных лиц" оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Донецкой области, которые причастны к массовой депортации украинских детей в Россию", - сообщили в СБУ.

Речь идет о гражданине страны-агрессора Михаиле Кушакове - так называемом "экс-министре образования и науки ДНР" и двух его сообщниках:

Алексея Кулемзина - руководителя "администрации города Донецк "ДНР";

Раису Прилипко - директора захваченного рашистами Детского дома № 1 "Теремок".

По данным следствия, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию кремля организовали незаконный вывоз 35-ти воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 "Теремок" в Ростовскую область, возраст которых был от 4 до 6 лет.

Как установило расследование, там малолетних детей разместили по разным соцучреждениям страны-агрессора.

Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки.

Таким образом фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

На основании собранных Службой безопасности доказательств всем трем злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что поскольку подозреваемые скрываются в России и на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.