Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Депортировали десятки детей в РФ: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение

14:38 10.04.2026 Пт
3 мин
Как вывозили детей в Россию?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: "экс-министр ДНР" и его сообщники получили подозрение за депортацию детей (Getty Images)

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении оккупационному "экс-министру ДНР" и его сообщникам. Они депортировали 35 украинских детей в Россию.

"Служба безопасности задокументировала новые военные преступления "должностных лиц" оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Донецкой области, которые причастны к массовой депортации украинских детей в Россию", - сообщили в СБУ.

Речь идет о гражданине страны-агрессора Михаиле Кушакове - так называемом "экс-министре образования и науки ДНР" и двух его сообщниках:

  • Алексея Кулемзина - руководителя "администрации города Донецк "ДНР";
  • Раису Прилипко - директора захваченного рашистами Детского дома № 1 "Теремок".

Фото: t.me/SBUkr

По данным следствия, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию кремля организовали незаконный вывоз 35-ти воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 "Теремок" в Ростовскую область, возраст которых был от 4 до 6 лет.

Как установило расследование, там малолетних детей разместили по разным соцучреждениям страны-агрессора.

Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки.

Таким образом фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

На основании собранных Службой безопасности доказательств всем трем злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что поскольку подозреваемые скрываются в России и на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

Депортация украинских детей

Напомним, как сообщал ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Украинская сторона обнаружила около 400 мест в России, где находятся похищенные дети.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина добилась важного результата в возвращении детей из России. Домой удалось вернуть уже 2 тысячи несовершеннолетних украинцев.

Также напомним, что в июле прошлого года первая леди США Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

Мелания Трамп получила ответ от Путина на ее письмо. С тех пор они имели "открытый канал коммуникации".

Москва предоставила первой леди США информацию об украинских детях, которых уже удалось вернуть.

В частности, в декабре при содействии Мелании Трамп вернули из России семерых украинских детей. После этого РФ еще несколько раз возвращала детей в Украину.

