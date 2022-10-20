День тотальной экономии. В Украине сегодня запланировано веерное отключение света

Восстановление генерирующих мощностей Украины

По словам советника министра энергетики Александра Харченко, в результате последних ракетных ударов России в Украине было повреждено около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей. Некоторые из повреждений довольно серьезные.

Харченко сразу заметил, что в Украине возможны не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть и упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

Через некоторое время было принято решение о введении в Украине ограничений на электроснабжение. Украинцев предупредили, что в случае игнорирования призыва к минимизации потребления по всей территории страны возможны веерные отключения.

Как отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, минимизировать пользование электроэнергией необходимо с 07:00 до 23:00.

"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, нужно готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!", - добавил Тимошенко.

Веерные отключения

20 октября, в Украине возможны отключения света с 07:00 до 22:00. Чтобы узнать подробности времени и населенного пункта, в котором могут отключить электроснабжение, необходимо перейти по ссылке на сайты операторов сетей, публикующих объявление.

Отмечаются, что отключения будут поочередными, а продолжительность определяется облэнерго, однако не более 4 часов.

"Погода ухудшается. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы до завтра, до 07:00 утра у вас были заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла. Пожалуйста, сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они также были готовы", - добавили в "Укрэнерго".

Какая ситуация в отдельных регионах

Киев

"Укрэнерго" ввело отключение электроэнергии в Киеве уже с 23:24 19 октября.

Сразу было указано, что для каждого клиента отключение будет длиться не более 4 часов. В то же время они могут повториться в течение суток через 8 часов, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

Киевлян призвали:

включать энергоемкие приборы поочередно;

максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00;

бизнес клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Чтобы узнать список улиц, на которые распространяется отключение, перейдите по ссылке.

Львов

Львов также был частично обесточен в ночь с 19 на 20 октября. Перерывы в электроснабжении части города происходили с 00:00 до 06:00 с целью ремонтных работ на электросетях.

Тернополь и Николаев

Вчера, 19 октября, жителей Тернополя и Николаева призвали запастись водой и пищей на случай отключения света.

По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, аварийные бригады и коммунальщики будут работать круглосуточно, однако необходимо быть готовыми к любым событиям.

Тернопольский мэр Сергей Надал попросил людей сделать запас воды и держать заряженными телефоны.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света", - отметили городские головы в сообщении к горожанам.

Сумы

В Сумах оказалась несколько иная ситуация. В городе ввели режим максимальной экономии электрической энергии, а также предупредили об отключении водоснабжения с 7 часов утра до 23 часов вечера.

Также в городе не будет работать электрический транспорт.

"Если мы завтрашний день (20 октября, - ред.) переживем в нормальном режиме и сможем сэкономить и снизить электропотребление - это позволит выдержать нашей энергосистеме и в дальнейшем избежать веерных отключений", - отметил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Харьков

Харьков не планирует вводить графики аварийных отключений для бытовых потребителей. В то же время в течение 20-21 октября будут ограничены объемы потребления электроэнергии для юридических потребителей.

Энергетики призвали горожан ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 22:00.

"Особенно это касается электроприборов большой мощности: стиральные машины, утюги, электрообогреватели, электрочайники, посудомоечные машины и др. Давайте все вместе поможем энергетической системе страны успешно пройти это испытание!" - призвали в облэнерго.

В то же время в городе изменены интервалы движения в метро:

Холодногорско-заводская линия - 11 минут;

Салтовская линия - 13 минут;

Алексеевская линия - 13 минут.