ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о возможном отключении света в ближайшие дни

Новина українською →
Киев, Среда 19 октября 2022 19:39
Украинцев предупредили о возможном отключении света в ближайшие дни Фото: веерные отключения света возможны сегодня и завтра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня и завтра в различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - заявил Харченко.

Ранее мы писали, что сегодня вечером, 19 октября, электричество в ряде районов на левом берегу Киева было восстановлено. Отключения произошли из-за аварии на трансформаторе.

Также сообщалось, что российские военные сегодня, 19 октября, нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Веерные отключения
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет