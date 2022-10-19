Украинцев предупредили о возможном отключении света в ближайшие дни

Сегодня и завтра в различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - заявил Харченко.

Ранее мы писали, что сегодня вечером, 19 октября, электричество в ряде районов на левом берегу Киева было восстановлено. Отключения произошли из-за аварии на трансформаторе.

Также сообщалось, что российские военные сегодня, 19 октября, нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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