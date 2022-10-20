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Сумскую область предупредили об отключении воды: названы сроки

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Четверг 20 октября 2022 00:05
Сумскую область предупредили об отключении воды: названы сроки Фото: Сумскую область предупредили об отключении воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Сумской области 20 октября вводят режим максимальной экономии электрической энергии и отключают водоснабжение с 7 часов утра до 23 часов вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Не будет работать электрический транспорт. Мы выключаем водозаборы, поэтому есть большая просьба запастись водой на день", - сказал чиновник.

Живицкий обратился к владельцам и руководителям бизнеса, производственным предприятиям, ресторанам и кафе с просьбой сделать 20 октября санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму.

"С завтрашнего дня зависят предстоящие недели, месяцы как будет работать энергетическая система Украины. Если мы завтрашний день переживем в нормальном режиме и сможем сэкономить и снизить электропотребление - это позволит выдержать нашей энергосистеме и в дальнейшем избежать веерных отключений", - отметил глава ОВА.

Напомним, в Офисе президента объявили о том, что 20 октября по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение.

Согласно данным, в результате российских атак серьезно повреждено около 40% объектов энергетики.

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