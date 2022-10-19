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Львов частично обесточат сегодня ночью: названа причина

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Львов, Среда 19 октября 2022 17:33
Львов частично обесточат сегодня ночью: названа причина Фото: во Львове ночью местами отключат свет (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В ночь с 19 на 20 октября Львов будет частично обесточен в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго".

"В связи с ремонтными работами на электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 06:00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что из соображений безопасности не могут предоставить информацию о точных адресах и улицах, где не будет света.

Напомним, на прошлой неделе в ходе массированных ударов по украинским энергетическим объектам пострадали Львов и область. В результате в течение нескольких дней в городе были перебои с энергоснабжением.

Из-за этих проблем львовян призывали ставить буржуйки в укрытиях и экономить свет и воду.

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Львов Электроэнергия
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