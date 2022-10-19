Львов частично обесточат сегодня ночью: названа причина

В ночь с 19 на 20 октября Львов будет частично обесточен в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго".

"В связи с ремонтными работами на электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 06:00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова", - говорится в сообщении. Также в компании отметили, что из соображений безопасности не могут предоставить информацию о точных адресах и улицах, где не будет света.