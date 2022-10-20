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В Киеве начали выключать свет

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Киев, Четверг 20 октября 2022 00:37
В Киеве начали выключать свет Фото: В Киеве начали выключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

НЭК Укрэнерго ввел отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 часа 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

"Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток дня через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Например, если дом отключался с 08:00 до 12:00 часов, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00 часов.

Новость дополняется...

Напомним, в Сумской области 20 октября вводят режим максимальной экономии электрической энергии и отключают водоснабжение с 7 часов утра до 23 часов вечера.

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