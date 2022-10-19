Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа

Отключения света по всей Украине 20 октября 2022 года будут поочередными. Ожидается, что ограничение будут вводиться не более чем на 4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Сообщается, что 20 октября по всей стране могут быть отключения света с 07:00 до 22:00. Где именно и в какое время, нужно смотреть на сайтах облэнерго.

"Отключения будут поочередными - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что это вынужденный шаг, поскольку с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны. Сегодня гражданская инфраструктура снова была атакована.

"Погода ухудшается. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы до завтра, до 07:00 утра вы имели заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла. Пожалуйста, сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", - добавили в "Укрэнерго".

На сайте Министерства энергетики можно найти ссылку на сайты операторов сетей, которые публикуют объявления об отключениях света.