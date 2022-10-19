В случае отключения света. Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой

Фото: Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой (Виталий Носач, РБК-Украина)

В среду, 19 октября, жители Тернополя и Николаева призвали запастись водой и пищей, на случай отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Николаевского городского головы Александра Сенкевича и Тернопольского городского головы Сергея Надала.

"Друзья, вы видите, как российские террористы обстреливают объекты критической инфраструктуры по всей стране", - говорится в сообщении. Сенкевич призвал людей сделать запасы пищи и воды. Также он добавил, что аварийные бригады и коммунальщики работают круглосуточно, однако, нужно быть готовыми к любым событиям. К жителям Тернополя обратились с подобным призывом. "Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света", - говорится в сообщении. Сергей Надал попросил людей сделать запас воды и держать заряженными телефоны.