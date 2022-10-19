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В случае отключения света. Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой

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Украина, Среда 19 октября 2022 20:28
В случае отключения света. Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой Фото: Жителей Тернополя и Николаева призывают запастись водой и едой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 октября, жители Тернополя и Николаева призвали запастись водой и пищей, на случай отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Николаевского городского головы Александра Сенкевича и Тернопольского городского головы Сергея Надала.

"Друзья, вы видите, как российские террористы обстреливают объекты критической инфраструктуры по всей стране", - говорится в сообщении.

Сенкевич призвал людей сделать запасы пищи и воды. Также он добавил, что аварийные бригады и коммунальщики работают круглосуточно, однако, нужно быть готовыми к любым событиям.

К жителям Тернополя обратились с подобным призывом.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильных обстрелов повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света", - говорится в сообщении.

Сергей Надал попросил людей сделать запас воды и держать заряженными телефоны.

Напомним, что во второй половине дня Российская Федерация снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Слышны взрывы в Киеве и других регионах, есть информация о прилетах.

Также сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской области. В результате удара возник пожар на Бурштынской ТЭС.

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